Zverev erreicht Halbfinale der French Open

Ohne zu glänzen hat Alexander Zverev bei den French Open erstmals das Halbfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins bezwang am Dienstagabend den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in einem schwachen Match 6:4, 6:1, 6:1 und steht zum dritten Mal in der Runde der letzten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier. Aus deutscher Sicht hatten nur Boris Becker (18), Michael Stich (6) und Tommy Haas (4) öfter ein Major-Halbfinale gespielt.