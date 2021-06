IOC vergibt Nordkoreas Tokio-Startplätze an Nachrücker

Nach dem Rückzug des nordkoreanischen Teams von den Sommerspielen in Tokio vergibt das IOC die dadurch frei gewordenen vier Startplätze an Nachrücker.

Nach dem Rückzug des nordkoreanischen Teams von den Sommerspielen in Tokio vergibt das Internationale Olympische Komitee (IOC) die dadurch frei gewordenen vier Startplätze an Nachrücker. Das gab IOC-Sprecher Mark Adams am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt.