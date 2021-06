Francesco Acerbi: Wie eine Krebserkrankung den Löwen zur EM führte

Morgens TV-Sendungen, abends lange Party-Nächte

Die Partyausflüge erstreckten sich regelmäßig über die ganze Nacht. Durch die Chemotherapie verlor Acerbi seinen Appetit, wenn er doch etwas aß, dann Thunfisch-Pizza mit Zwiebeln. "Manchmal aß ich aber auch gar nichts, und ich schlief auch nicht", erinnerte sich Acerbi in der Zeit an frühere Zeiten.

Die Krebserkrankung veränderte Acerbis Leben

Ohnehin ist Acerbi durchaus als Spätstarter bezeichnen, erst im Alter von 23 Jahren feierte er bei Chievo Verona sein Debüt in der Serie A. Von Verona ging es für den Innenverteidiger über den AC Mailand und Genua zu Sassuolo. Durch die Krebserkrankung und die ungesunde Lebensweise sprach alles für ein vorzeitiges Karriereende – es kam jedoch anders: Acerbi wachte etwa ein Jahr nach seiner Krebsdiagnose mitten in der Nacht erschrocken auf.

"Plötzlich dachte ich an all die Sorgen, die ich meinen Eltern bereitet hatte, an all die verpassten Gelegenheiten und die durchzechten Nächte. An diesem Morgen hatte ich Angst vor meinem eigenen Schatten", erzählte Acerbi. Daraufhin suchte er einen Therapeuten auf.