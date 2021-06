WWE-Entlassungen um Braun Strowman: Das wahre Problem liegt tiefer

Braun Strowman von WWE entlassen - nachvollziehbar?

Braun Strowman - einer für AEW?

Martin Hoffmann: "Strowman ist ein Typ Wrestler, der bei der AEW-Fanbase total durchfallen könnte, er steht für vieles, was ihr nicht gefällt. Ich glaube trotzdem, dass AEW interessiert auf ihn zugehen wird, die Verpflichtungen von "Big Show" Paul Wight und Mark Henry sind ein Signal, dass AEW an ihren Erben, am Typ "Big Man" prinzipiell durchaus interessiert ist. Strowman könnte bei AEW funktionieren, wenn er im Ring an sich arbeitet und auch seinen Charakter weiter entwickelt. Ob er die Bereitschaft dazu hat: Das ist der Punkt, mit dem alles steht und fällt. Wenn nicht, wird's ein Flop."

Das größere Problem in der Personalpolitik von WWE:

Martin Hoffmann: "Ich lese in den sozialen Medien viel Kritik von WWE-Fans an AEW, dass das die neue WCW sei, wegen der Verpflichtung früherer WWE-Stars. Aber wenn man mal genauer hinschaut, gibt es aktuell im Gegenteil eine Parallele zwischen WWE und WCW. Wenn man an die folgenschwere Abwanderungswelle 1999/2000 denkt, als unter anderem Chris Jericho, Eddie Guerrero und Chris Benoit zu WWE gewechselt waren: Eine ähnliche Situation droht WWE gerade auch heraufzubeschwören, eine verlorene Generation potenzieller Stars, die nicht richtig aufgebaut werden und den Sprung nicht machen. Wo ist der Plan für Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, für Adam Cole? Wo war er für Andrade, für Aleister Black? Keiner von ihnen mag so groß rauskommen wie Roman Reigns, aber in der Summe ist wirklich problematisch, wie viele Leute, die bestimmte Kriterien nicht erfüllen, da an eine Glasdecke prallen, über die sie nicht hinauskommen. Und so gut das Produkt NXT als eigenständige TV-Show ist: Es wird für diese Talente gerade auch zur Falle, in der WWE sie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag parken kann. Wie lange hätte zum Beispiel ein Talent wie Jungle Boy bei WWE gebraucht, um zu RAW oder SmackDown zu kommen? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Es fehlt an Vertrauen in die jüngeren Talente - und das ist ein riesiges Problem."