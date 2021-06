Trinchieri will bei den Bayern verlängern: "Eine Frage von Tagen"

Im Finale ist für Trinchieri ALBA "ganz sicher der große Favorit. Sie waren in der regulären BBL-Saison besser, wir dafür in der EuroLeague und im Pokalfinale", sagte der Cheftrainer: "Wir wissen nicht, mit welchem Team wir überhaupt spielen können. Auch Berlin hat mit Verletzungen zu kämpfen, aber bei ihrem System, das sie schon lange spielen, wirkt sich das mit ihrem tiefen Kader nicht so sehr aus wie bei uns."

Das Finalformat mit fünf Spielen in sieben Tagen sei ein Problem. "Was kann das zweite Spiel sein ohne Ruhepause? Besser als das erste? Schwierig", so Trinchieri: "In Italien haben sie die Back-to-Back-Spiele im Finale gecancelt. Aber Flexibilität ist eine große Sache."