WWE SummerSlam 2021 wird Mega-Show - mit Cena vs. Reigns?

WWE zieht den SummerSlam in diesem Jahr groß auf wie lange nicht. Im NFL-Stadion der Las Vegas Raiders ist angeblich John Cenas Comeback geplant.

Der SummerSlam 2021 wird - wie inzwischen offiziell verkündet ist - am 21. August 2021 im bis zu 72.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassenden Allegiant Stadium statt, der Heimarena der Las Vegas Raiders. Eine Verminderung der Kapazität soll es diesmal nicht geben.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass der SummerSlam in einem NFL-Stadion stattfindet. Vor größerem Publikum wurde er nur 1992 ausgetragen, als es die damalige WWF mit dem Hauptkampf Bret "The Hitman" Hart gegen den British Bulldog ins Londoner Wembley-Stadion gezogen hatte.

Der Hauptkampf, mit dem WWE angeblich nun das Stadion füllen will, soll Gerüchten zufolge ein Duell zwischen Universal Champion Roman Reigns gegen den zurückkehrenden Superstar John Cena sein.

John Cena vs. Roman Reigns als Headliner für WWE SummerSlam 2021?

Die Ansetzung des SummerSlam sorgt aus mehreren Gründen für Gesprächsstoff, denn nicht nur der Ort, sondern auch der Zeitpunkt ist ungewohnt: Der 21. August ist ein Samstag, nicht wie gewohnt ein Sonntag. Und es ist der Samstag, an dem der in den USA mit großem Interesse erwartete Boxkampf zwischen Manny Pacquiao und Errol Spence steigt - womit WWE sich in eine ebenfalls ungewohnte Konkurrenzsituation mit einem anderen großen Kampfsportereignis begibt.