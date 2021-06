Hoeneß findet Belastung im Basketball "unmenschlich"

"Die Belastung ist einfach unmenschlich", sagte der 69-Jährige dem Münchner Merkur und der tz vor dem Beginn des Playoff-Finales in der Bundesliga zwischen Titelverteidiger ALBA Berlin und dem FC Bayern. (BBL: ALBA Berlin - Bayern München, Mittwoch ab 20.15 Uhr LIVE im TV und im Stream)

Geht die Serie über die volle Distanz, absolvieren die Teams fünf Spiele in sieben Tagen. Der Auftakt findet am Mittwoch in Berlin statt. Für das Format hat Hoeneß kein Verständnis. (SERVICE: Die Tabelle der BBL)