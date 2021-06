Schweden: Kulusevski positiv auf Corona getestet

Drei Tage vor dem Start der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) ist die nächste Nation von einem Coronafall betroffen - erneut in der Gruppe E.

Wie der schwedische Nationaltrainer Janne Andersson am Dienstag mitteilte, wurde Dejan Kulusevski (21) von Juventus Turin positiv getestet und wird das EM-Auftaktspiel am Montag (21.00 Uhr) gegen Spanien in Sevilla verpassen.