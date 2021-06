Riesen-Hype! Spieler stürmen Community Effort Orlando Anmeldungen

Community Effort Orlando, einer DER Top Fighting-Game-Wettbewerbe, öffnete dieser Tage die Registrierformulare, was zu schlaflosen Nächte bei den Veranstaltern führte.

Nachdem das Turnier in seinem über zehnjährigen Bestehen 2020 COVID-bedingt abgesagt werden musste, kehrt CEO Fighting Game Championship in diesem Jahr zurück. 2021 soll der Event offline von 3. bis 5. Dezember in Orlando, Florida abgehalten werden.