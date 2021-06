Tokio-OK will jetzt auch 70.000 freiwillige Helfer impfen

Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Tokio will nun doch seine Volunteers impfen lassen.

Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Tokio will nun doch seine Volunteers impfen lassen. Dies erklärte OK-Chef Toshiro Muto am Dienstag. Bei den Sommerspielen werden rund 70.000 freiwillige Helfer an den Sportstätten tätig sein, hinzu kommen rund 30.000 im Stadtgebiet. "Speziell die Volunteers, die in die Nähe von Sportlern kommen, müssen wie diese behandelt werden", sagte Muto. Zuletzt hatten rund 10.000 Volunteers aus Angst vor Corona auf ihren Einsatz verzichtet.