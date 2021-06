BVB: So plant Borussia Dortmund mit Brandt, Schulz, Bürki und Wolf

BVB zahlt am Meisten für Berater

Die Verpflichtung von Gregor Kobel bringt Bewegung in den BVB-Kader. Einige Spieler könnten wohl gehen. SPORT1 gibt einen Überblick über die Dortmunder Pläne.

Borussia Dortmund stehen mit Blick auf die neue Saison einige Veränderungen bevor. Mit Coach Marco Rose und Keeper Gregor Kobel stehen bereits zwei neue Gesichter fest. Auch in die Kaderplanung bei den Feldspielern kommt allmählich Bewegung.

BVB sucht Abnehmer für Leih-Rückkehrer

Weitere Transfererlöse, wenn auch nicht in dieser Größenordnung, könnte noch der eine oder andere Abgang in die Kassen spülen.

So sucht der BVB in erster Linie passende Abnehmer für die Leih-Rückkehrer Marius Wolf (zuletzt 1. FC Köln), Immanuel Pherai (PEC Zwolle), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille) und Sergio Gómez (SD Huesca). Entsprechende Berichte der Ruhr Nachrichten decken sich mit SPORT1 -Informationen.

Brandt und Schulz vor Abschied?

Auch das Trio Julian Brandt, Nico Schulz und Roman Bürki kann bei entsprechenden Angeboten gehen. Brandt kam in der vergangenen Saison zwar in 45 Pflichtspielen zum Einsatz, aber nur sechs Mal über 90 Minuten. Die Bilanz des Offensivspielers, der 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen kam, fiel mit drei Bundesligatoren und zwei Vorlagen eher mau aus.

Grundsätzlich will sich das Duo, das von Bundestrainer Joachim Löw nicht für die EM nominiert wurde, noch mal durchbeißen beim BVB, beide schöpfen unter dem neuen Trainer neue Hoffnung.

Wolf - durchbeißen oder gehen?

Gleiches gilt auch für Rückkehrer Wolf, der dies unlängst auch im Kölner Express bekräftigte. "Ich will es noch einmal versuchen und mich unter dem neuen Coach Marco Rose durchsetzen", sagte Wolf, der bei Fast-Absteiger Köln eine ordentliche Saison (zwei Tore, drei Vorlagen in 31 Ligaspielen) gespielt hat.

Der 26-Jährige will sich nach SPORT1 -Informationen eigentlich nicht noch einmal verleihen lassen und stattdessen endlich fest bei einem Verein bleiben. Am liebsten beim BVB, wo der Rechtsverteidiger nach dem Abschied von Routinier Lukasz Piszczek dessen Rolle hinten rechts einnehmen könnte. Die Schwarz-Gelben würden ihn aber bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen.

Bürki schaut sich im Ausland um

Bürkis Berater sind in Gesprächen mit anderen Klubs. Unter anderem der von Niko Kovac trainierte französische Top-Klub AS Monaco hat Interesse. Innerhalb der Bundesliga möchte Bürki, den die Dortmunder 2015 für 3,5 Millionen Euro Ablöse vom SC Freiburg losgeeist hatten, an sich nicht wechseln, er schaut sich lieber im Ausland um. Auch Spanien reizt ihn.