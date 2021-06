DFB-Frauen: Auch Däbritz fehlt im Frankreich-Test

Frankfurt am Main (SID) - Das sportliche Wiedersehen im direkten Duell mit den Teamkolleginnen von Paris St. Germain fällt aus: Die frischgebackene französische Meisterin Sara Däbritz fällt für die Tests der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (21.10 Uhr) in Straßburg gegen Frankreich und am kommenden Dienstag (15.00 Uhr) in Offenbach gegen Chile aus. Das teilte die 26-Jährige auf einer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag selbst mit.