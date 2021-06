EM 2021: So Das erwartet die DFB-Stars im deutschen "Campo Bahia"

Am Dienstagabend bezieht die deutsche Nationalmannschaft ihr EM-Quartier in Herzogenaurach. SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wir erinnern uns zurück: 2014 war das Wohlfühl-Quartier in Brasilien, das Campo Bahia, ein Garant für den deutschen WM-Titel. Denn die deutsche Nationalmannschaft fand perfekte Voraussetzungen vor, um sich in Ruhe auf das Turnier einzulassen und als Team zusammenzuwachsen. 2018 das Gegenteil: Vor den Toren Moskaus, in Vatutinki, fand die Löw-Elf nie zusammen. Der Rückzugsort der Nationalmannschaft wirkte trostlos, die Spieler spielten, wie sie sich fühlten: Ohne Leidenschaft.