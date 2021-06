Mainz verlängert mit Bell

Innenverteidiger Stefan Bell hat seinen Vertrag beim Bundesligisten FSV Mainz 05 um zwei weitere Jahre verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. In der vergangenen Rückrunde spielte sich der 29-Jährige, der seit 2007 in Mainz aktiv ist, unter Trainer Bo Svensson zurück in die Stammelf.