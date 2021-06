French Open: Slowenin Zidansek erreicht überraschend erstes Grand-Slam-Halbfinale

Tamara Zidansek steht erstmals in Grand-Slam-Halbfinale © AFP/SID/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Die 23-Jährige setzte sich am Dienstag in einer hochspannenden Nervenschlacht zweier Viertelfinal-Debütantinnen nach 2:26 Stunden gegen die favorisierte Spanierin Paula Badosa mit 7:5, 4:6, 8:6 durch.

Badosa (23) ist in dieser Saison mit 17 Siegen die bislang erfolgreichste Sandplatzspielerin, Zidansek hatte als erste Slowenin überhaupt ein Major-Viertelfinale erreicht. Die Weltranglisten-85., die zuvor noch nie über die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen war, spielt nun gegen Jelena Rybakina (Kasachstan) oder Anastasia Pawljutschenkowa (Russland) um den Einzug ins Endspiel.

Das große Favoritinnensterben in Roland Garros hatte gleich sechs Neulinge in die Viertelfinals gespült - das hat es in der Ära des Profitennis (seit 1968) noch nie gegeben. Nur Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen) und die Russin Pawljutschenkowa hatten zuvor bereits bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten Acht gestanden.