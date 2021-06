EM 2021: So berichtet SPORT1 über die Europameisterschaft mit dem DFB-Team

SPORT1 begleitet die EM in großem Umfang © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/SPORT1

SPORT1 begleitet die EM 2021 mit einer umfassenden Rundumberichterstattung im TV, auf SPORT1.de und in der App - mit dem EM Doppelpass, EM Aktuell und Highlight-Clips.

Mit der Europameisterschaft 2021 wird erstmals ein derart großes Turnier in elf Städten in ganz Europa ausgetragen - und SPORT1 ist mittendrin und begleitet den Wettbewerb umfangreich im TV, auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie mit einem eigenen Tippspiel.