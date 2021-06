ATP-Turnier in Stuttgart: Auftaktniederlage für Brown

Tennisprofi Dustin Brown ist beim ATP-Turnier in Stuttgart schon in der ersten Runde gescheitert.

Frankfurt am Main (SID) - Tennisprofi Dustin Brown ist beim ATP-Turnier in Stuttgart schon in der ersten Runde gescheitert. Der 36 Jahre alte Wildcard-Starter aus Winsen/Aller musste sich am Weissenhof dem an Position fünf gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben.