Tennis: Halep schlägt in Bad Homburg auf

Die Weltranglistendritte Simona Halep bereitet sich beim neuen WTA-Turnier in Bad Homburg (20. bis 26. Juni) auf ihre Titelverteidigung in Wimbledon vor. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Neben der deutschen Nummer eins Angelique Kerber (Kiel) und der Tschechin Petra Kvitova ist die Rumänin Halep die dritte Wimbledonsiegerin im Feld.