Fortnite: Wo sind die Raubtiere in Season 6

Die Herausforderungen in Fortnite Season 6 Woche 12 sind vielfältig. Von Helikoptern über Teleskope bis zur Raubtiersuche ist alles dabei. Letzteres behandeln wir hier.

Wie erfüllt ihr die Challenge am schnellsten, in der ihr die Raubtiere jagen müsst? Eine der letzten Quests von Season 6 Woche 12 lässt euch auf die Jagd nach den Jägern gehen. Wir zeigen euch in diesem Guide, wo ihr sie findet und wie ihr sie fangt.