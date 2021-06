Als erste Frau: Hewitt soll FA-Vorsitz übernehmen

Erstmals in der Geschichte soll eine Frau an der Spitze des englischen Fußballverbandes FA stehen.

Erstmals in der Geschichte soll eine Frau an der Spitze des englischen Fußballverbandes FA stehen. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wird Debbie Hewitt (57) im kommenden Januar als neue Vorsitzende die Nachfolge von Greg Clarke antreten.