U21-Europameister Dorsch und Baku wollen nach Tokio

Dorsch möchte am olympischen Fußballturnier teilnehmen © AFP/SID/JURE MAKOVEC

Zwei Tage nach dem EM-Titel mit der U21-Nationalmannschaft haben Niklas Dorsch und Ridle Baku ihre Ambitionen auf eine Teilnahme am olympischen Fußballturnier in Tokio (21. Juli bis 7. August) bekräftigt. Das sagten die beiden Europameister am Dienstag im Gespräch mit Sky Sport News.