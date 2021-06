PSG-Großangriff auf dem Transfermarkt mit Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi

Die verpasste Meisterschaft stachelt Paris Saint-Germain offenbar zu großen Investitionen auf dem Transfermarkt an. Das spürt auch die europäische Konkurrenz.

Mit diesen blumigen Worten umschrieb die spanische Marca den Großangriff des französischen Topklubs auf dem Transfermarkt. Wijnaldum, der zuletzt auch mit dem FC Bayern und vor allem mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, ist dabei nur ein Puzzleteil des neuen PSG.

Zugleich ist der 30-Jährige, der laut RMC Sport kurz vor der Unterschrift in Paris stehen soll , ein Beispiel für das aggressive Vorgehen des französischen Vizemeisters auf dem Transfermarkt. Die Marca schrieb in diesem Zusammenhang schon von einem "Transferterror".

PSG grätscht Barca bei Wijnaldum dazwischen

Denn eigentlich soll sich der Mittelfeldspieler nach seinem Vertragsende beim FC Liverpool schon mit Barca einig gewesen sein, sogar einen Termin für den Medizincheck habe es offenbar schon gegeben, doch dann grätschte PSG im letzten Moment dazwischen. Laut Mundo Deportivo soll ihm sein neuer Drei-Jahres-Vertrag in der französischen Hauptstadt jährlich acht Millionen Euro Gehalt einbringen und damit doppelt so viel wie Barca ihm angeboten hatte.

Zuvor stand auch der FC Bayern in Kontakt mit Wijnaldum . Doch aufgrund des finanziellen Gesamtpakets war ein Wechsel des niederländischen Nationalspielers letztlich nicht zu realisieren.

PSG nimmt nächsten Anlauf auf Champions-League-Titel

Und in Zeiten, in denen viele Klubs die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie spüren und entsprechende Sparkurse fahren, kann der mit Millionen aus Katar subventionierte Klub aus Paris offenbar weiter kräftig investieren. 2011 wurde PSG bekanntlich von Qatar Sports Investments, Tochtergesellschaft des staatlichen Investmentfonds, aufgekauft und seitdem zum Topklub aufgepumpt.

Doch in der abgelaufenen Saison in der Ligue 1 hatte der vorherige Serienmeister sogar das Nachsehen gegenüber Überraschungs-Champion OSC Lille .

Das große Ziel, den Gewinn der Champions League, verpasste das Starensemble um Neymar, Kylian Mbappé und Co. zudem regelmäßig. Im Vorjahr war das Team bei der Finalniederlage gegen den FC Bayern nah dran, in diesem Jahr kam das Aus nach dem überstandenen Viertelfinale gegen die Münchner im Halbfinale gegen Manchester City.

"Fragen Sie jeden Spieler, was wir in der nächsten Saison anstreben und er wird Ihnen sagen: den Gewinn der Champions League. Das ist jedes Jahr unser Ziel, wir werden es nicht verstecken", betonte Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi kürzlich in einem L'Équipe-Interview. Natürlich sei das nicht einfach, "aber wir werden nie aufhören, ehrgeizig zu sein".