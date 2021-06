DFB: Mitgliederrückgang während der Pandemie

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beklagt durch die Corona-Pandemie einen Mitgliederrückgang im Amateurbereich. Wie der DFB am Dienstag mitteilte, waren in der Saison 2020/21 1,81 Millionen Spielerinnen und Spieler aktiv am Ball - rund zehn Prozent weniger als in der Vorsaison.