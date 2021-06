EM 2021: das sind die letzten Baustellen von Joachim Löw mit Havertz und Sané

Das System steht: Löw hat sich trotz einiger Kritik aus den internen Reihen auf eine Dreierkette festgelegt. Gegen die offensivstarken Franzosen und Portugiesen will der Weltmeister-Trainer von 2014 mit drei starken Innenverteidigern auftreten. Gegen Lettland – allerdings auch nur 138. der Weltrangliste – sahen die spielerischen Abläufe gut aus. Trotzdem blieb Manuel Neuer in seinem 100. Länderspiel mal wieder nicht ohne Gegentor.

Neun EM-Positionen stehen wohl fest

Setzt Löw auf Havertz oder Sané?

In der Offensivreihe haben Rückkehrer Thomas Müller und Serge Gnabry ihre Plätze sicher. Die zweite offene Frage ist daher: Fängt Kai Havertz an oder Leroy Sané? Havertz strotzt nach seinem Final-Tor in der Champions League vor Selbstvertrauen und überzeugte gegen die Letten mit Spielwitz. An fast allen Toren war er bis zu seiner Auswechslung in der Halbzeitpause beteiligt. Sané droht, wie auch Timo Werner, die Bank.