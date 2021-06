VfB: Silas Wamangituka ist Silas Katompa Mvumpa

Elf Tore hat Silas Wamangituka für Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in dieser Saison geschossen - unter falscher Identität. "Der richtige Name des Spielers lautet Silas Katompa Mvumpa. Er wurde am 6. Oktober 1998 in Kinshasa (Kongo) geboren, ist heute also 22 Jahre alt", teilte der VfB am Dienstag mit.