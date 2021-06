Servus TV übertragt ATP-Turnier am Weissenhof

In Stuttgart wird auch Dominik Koepfer dabei sein © AFP/SID/MARTIN BUREAU

Das ATP-Turnier in Stuttgart (8. bis 13. Juni) wird von ServusTV im Free-TV übertragen. Insgesamt sind mit Dominik Koepfer, der seine Premiere in Stuttgart feiert, Yannick Hanfmann, Dustin Brown und Rudolf Molleker vier deutsche Tennisspieler am Start. Topgesetzt ist der Weltranglisten-14. Denis Shapovalov aus Kanada.