RTL: Fast sieben Millionen sehen 7:1-Kantersieg gegen Lettland

Der Kölner Privat-TV-Sender RTL hat auch im letzten EM-Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine gute Quote verzeichnet. Die zweite Halbzeit beim 7:1-Erfolg in Düsseldorf gegen Lettland verfolgten 6,86 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 26,0 Prozent entsprach.