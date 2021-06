Christoph Harting: Was ist mit dem Olympiasieger los? Aus für Tokio?

Lustlos-Auftritt, desolate Form, so gut wie keine Chance mehr auf Olympia - nach dem Tiefpunkt von Braunschweig mit nur 57,29 m und Platz acht fragt sich die Leichtathletik-Szene: Was ist bloß mit Christoph Harting los? (BERICHT: Olympia-Sieger Harting droht Tokio zu verpassen)

Harting: Absichtlich ungültige Versuche - Aus für Olympia?

Stein, ganz Diplomatin, wollte aber auch nicht den Stab über Harting, der seit seinem spektakulären Triumph am Zuckerhut nicht mehr in die Spur findet, brechen.

Trainer nennt "Problemchen im privaten Umfeld"

"Seine Situation ist im Moment auch nicht so leicht, ich will da aber keine Einzelheiten rausgeben", sagte sie nebulös. Es sei jedenfalls "nicht unerheblich", was Harting, diesen Hünen, hemmt.