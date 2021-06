Kylian Mbappé über FC Bayern, Manuel Neuer und EM-Duell mit Deutschland

Erste inoffizielle Abwerbungsversuche gab es auch bereits, wie Mbappé mit einem Augenzwinkern zugab: "Lucas (Bayern-Profi Lucas Hernández, Anm.d.Red. ) hat mir gesagt, dass ich nach München zu Bayern kommen soll." Bayern gehöre zu den fünf besten Klubs der Welt: "Man kann ihnen nur gratulieren, wie sie es in jedem Jahr schaffen, die Qualität im Kader zu erhalten. Sie wissen einfach, was sie tun."

Mbappé: Werde weiter gegen FC Bayern gewinnen müssen

Bayern sei immer Favorit auf jeden Titel, erklärte Mbappé: "Ich werde also auch in Zukunft immer gegen Bayern gewinnen müssen, wenn ich einen Pokal gewinnen möchte." Für ihn als Stürmer und Gegenspieler sei vor allem der Blick auf Manuel Neuer, einen "der besten Torhüter der Fußball-Geschichte", wichtig.

So bereitet sich der Superstar auf Neuer vor

In der Champions League gab es bisher schon mehrere Duelle, bei der Europameisterschaft wird er Deutschland - und damit Neuer - schon im ersten Vorrundenspiel gegenüber stehen. "Ich habe schon einige Male gegen ihn gespielt, deshalb kenne ich ihn sehr gut. Aber natürlich schaue ich ihn mir vorher noch einmal an und analysiere alles, um zu erkennen, was er besonders mag und was er nicht mag."