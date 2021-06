EM 2020: England streitet um Jude Bellingham bei den Three Lions

Jude Bellingham könnte der jüngste EM-Spieler für England werden. Auf der Insel ist die Diskussion ausgebrochen, ob er in die Startelf der Three Lions gehört.

In England scheiden sich die Geister

17 Jahre, vier Monate und 14 Tage war Jude Victor William Bellingham jung, als ihm Englands Nationaltrainer Gareth Southgate zu seinem Debüt verhalf. Außergewöhnlich, auf jeden Fall - allerdings nicht einzigartig. In der Historie der Three Lions waren zwei Spieler noch ein paar Tage jünger: Wayne Rooney und Theo Walcott.

Fast noch beeindruckender: In England ist die hitzige Diskussion ausgebrochen, ob der junge Mittelfeldspieler in der Startelf der Three Lions stehen muss.

In einem Artikel der meistverkauften Zeitung des Landes stellen die Experten ihre Wunsch-Elf für die EM auf. Auffällig: Bellingham erscheint als größter Streitpunkt, bei rund der Hälfte ist er in der Startelf, bei der anderen fehlt er.

"Bellingham würde sein Land nicht im Stich lassen"

Bellingham "sind keine Grenzen gesetzt"

"Ich habe noch nie einen 17-Jährigen gesehen, der so talentiert ist. Er ist ein großartiger Spieler, dem die Welt zu Füßen liegt", sagte Kalvin Phillips, der mit Bellingham um einen Stammplatz bei den Three Lions kämpft, zu talkSPORT .

"Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie talentiert er ist. Man sieht ihn sich an und kann kaum glauben, dass er 17 Jahre alt ist. Er ist so groß, so stark und voller Energie. Es ist einfach toll, mit so einem Jungen, der sich so gut schlägt, Seite an Seite zu spielen. Ihm sind keine Grenzen gesetzt."