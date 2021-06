Nach Kantersieg: Löw hält Konkurrenzkampf hoch

Joachim Löw will nach dem Kantersieg in der EM-Generalprobe gegen Lettland den Konkurrenzkampf mit Blick auf den Turnierstart gegen Weltmeister Frankreich hoch halten. "Es ist wichtig, dass um die Plätze gekämpft wird. Da kommt ein ganz anderer Gegner auf uns zu, in Flexibilität, Variabilität und Individualität ist das ein ganz anderes Kaliber", sagte der Bundestrainer nach dem 7:1 (5:0) in Düsseldorf.