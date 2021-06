VfB Stuttgart: Silas Wamangituka klärt seine Identität - von Berater betrogen

In einer Pressemitteilung des Klubs am Dienstag hieß es: "VfB-Stürmer Silas Wamangituka hat dem VfB kürzlich offenbart, dass er Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers geworden ist und Wamangituka nicht sein richtiger Name ist."

Richtig heißt er Silas Katompa Mvumpa, wie aus der Erklärung hervorgeht. "Ich habe in den letzten Jahren in ständiger Angst gelebt und mir auch um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht. Es war ein schwerer Schritt für mich, meine Geschichte zu offenbaren", sagte der Angreifer.

Spielerberechtigung? Stuttgart schon mit DFB und DFL in Kontakt

Mit Unterstützung des VfB und seines neuen Beraters habe der 21 Jahre alte Silas in den vergangenen Tagen und Wochen "intensiv an der Aufklärung der Situation mitgewirkt und schließlich vor wenigen Tagen offizielle Dokumente der Demokratischen Republik Kongo erhalten", heißt es von VfB-Seite außerdem.

VfB springt Silas zur Seite

Der VfB sicherte Silas seine volle Unterstützung zu und gab an, den Fall möglichst transparent aufarbeiten zu wollen. "Silas bleibt der Spieler und der Mensch, der sich in die Herzen unserer Fans und seiner Mitspieler gespielt hat, seit er hier in Stuttgart ist", sagte Sportvorstand Sven Mislintat: "In Bezug auf die Namensänderung ist er vor allem Opfer. Entsprechend werden wir ihn auch schützen."