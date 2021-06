Arkadiusz Milik vom SSC Neapel fehlt der polnischen Nationalmannschaft zur EM

Arkadiusz Milik gilt in der polnischen Nationalmannschaft als Lewandowskis Sturmpartner. Jetzt erschüttert eine bittere Nachricht ihn und sein Land.

Polen muss bei der Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) auf den früheren Leverkusener Arkadiusz Milik verzichten. Wie der polnische Verband mitteilte, leidet Milik noch an den Folgen einer Knieverletzung. Nationaltrainer Paulo Sousa will zunächst keinen Spieler nachnominieren.

Polen, angeführt von Bayern Münchens Star-Stürmer Robert Lewandowski, bestreitet sein EM-Auftaktspiel am 14. Juni in St. Petersburg gegen die Slowakei. In der Gruppe E sind Spanien (19. Juni) und Schweden (23. Juni) die weiteren Gegner.