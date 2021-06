Formel 1: Toto Wolff rudert nach Kritik an Mercedes-Pilot Bottas zurück

Wolff nimmr Kritik an Bottas zurück

Schon in Monaco war Unruhe bei Mercedes zu spüren gewesen. Wolff erwähnte öffentlich Bottas' angeblich unpräzises Anfahren beim missglückten Boxenstopp, was den Mercedes-Piloten überraschte. Er sei nämlich nur zwei Zentimeter neben der Optimalposition gewesen und somit sogar sehr präzise angefahren. ( Rennkalender der Formel 1 2021 )

Wie geht es mit Bottas weiter?

"Wir waren immer fair mit beiden Fahrern. In dem Moment, wo wir eine erste Tendenz hatten. Das würde auch in dem Fall so sein. Aber diese Entscheidung haben wir noch nicht getroffen", so der 49-Jährige auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.