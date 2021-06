Chris Smalling vom AS Rom sieht Ufo auf Jamaica

Chris Smalling spielt seit 2019 für AS Rom. Da er nicht an der anstehenden EM teilnimmt, reiste er mit seiner Frau nach Jamaica - und erlebte angeblich Unglaubliches.

Chris Smalling und seine Frau wollen bei ihrem Urlaub auf Jamaica in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Ufo gesehen haben. Dies postete Smallings Frau Sam am Montag auf ihrem Instagram-Kanal. Dabei versicherte sie ihren Followern: "Ich verspreche, wir haben keine magischen Pilze oder Ähnliches zu uns genommen, aber @smalling und ich sahen das verrückteste Ufo in der letzten Nacht!"