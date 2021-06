Wayne Rooney gibt Comeback für die englische Nationalmannschaft

Wayne Rooney gilt mittlerweile als Legende des englischen Fußballs. 15 Jahre lang lief er im Trikot der Three Lions auf. Jetzt gibt er sein Comeback.

Es ist bereits drei Jahre her, als Wayne Rooney das letzte mal für die Nationalmannschaft Englands auflief. Nun soll er sein Comeback geben.

Der frühere Nationalspieler der Three Lions soll am 4. September am Charity Match der UNICEF teilnehmen, welches zwischen den beiden Mannschaften England und Soccer Aid World XI FC bestritten werden soll. Rooney soll dabei Teil des englischen Teams sein.