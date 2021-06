NBA: Brooklyn Nets überrollen Milwaukee Bucks - Kevin Durant glänzt

Die Brooklyn Nets setzen auch ohne Superstar James Harden ein Ausrufezeichen gegen die Milwaukee Bucks. Die Suns schlagen die Nuggets in Spiel eins.

Die Brooklyn Nets haben auch ohne einen ihrer Superstars das nächste Ausrufezeichen in den NBA-Playoffs gesetzt. (Alles zur NBA)

Die Franchise gewann in Spiel zwei gegen die Milwaukee Bucks deutlich mit 125:86. James Harden fiel erneut mit einer Knieverletzung aus. Für die Nets war es der höchste Playoff-Sieg aller Zeiten, zwischenzeitlich konnten sie den Vorsprung sogar auf 49 Punkte ausbauen.

Durant sagte nach dem Sieg, der zur 2:0-Führung in der Best-of-Seven-Serie führte: "Im Großen und Ganzen haben wir einfach das getan, was wir tun sollten, nämlich zwei Heimsiege eingefahren. Jetzt müssen wir in der Spur bleiben." (Spielplan der NBA)