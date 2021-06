EM: Robin Gosens spricht nach DFB-Team-Sieg gegen Lettland über sein Tor

Frage: Wir sehen Sie in Deutschland ja nicht so oft spielen. War das ein typisches Gosens-Tor?

Gosens: "Wenn es ein typisches Gosens-Tor gibt, dann kommt das heutige dem schon relativ nahe. Ich habe diese Dynamik und kann in den Strafraum reinziehen. Das konnte ich während der Saison in Italien oft unter Beweis stellen. Ich habe schon eine gewisse Abschlussqualität und bin sehr happy, dass ich das heute auch mal Deutschland zeigen konnte."

Gosens: "Besonderer Abend für mich"

Frage: Wie viele Tickets müssen Sie für Familie und Freunde für die EM-Gruppenspiele in München besorgen?

Frage: Sie reisen am Dienstag mit der Mannschaft ins EM-Camp nach Herzogenaurach. Worauf kommt es in den letzten Tagen vor dem Frankreich-Auftakt an?