Tennis: Genie Bouchard unterzog sich Schulter-Operation

Genie Bouchard droht das Aus für das Turnier in Wimbledon. Die Kanadierin unterzieht sich notgedrungen einer Operation an der verletzten Schulter.

Bouchard muss unters Messer

"Schlechte Nachrichten. Wie ihr wisst, habe ich seit vergangenem Herbst Schmerzen in der Schulter. Diesen März habe ich mir in der ersten Runde des Turniers in Guadalajara den Supscapularis gerissen", schrieb sie bei Instagram.