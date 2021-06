Sami Khedira über José Mourinho, Carlo Ancelotti und Xabi Alonso

Zu einem ehemaligen Trainer hat Sami Khedira ein besonderes Verhältnis. An ein bestimmtes Telefonat wird sich der Ex-Nationalspieler ein Leben lang erinnern.

Für den 34-Jährgen war dies keine leichte Entscheidung, wie er der spanischen Sportzeitung Marca verriet: "Im Moment sind die Gefühle seltsam. Auf der einen Seite ist man natürlich traurig, weil man nicht mehr spielen wird, aber auf der anderen Seite schaut man sich an, was man erreicht hat, und man ist sehr glücklich und stolz."

Khedira: "Meine größte Sorge war mein Englisch"

Im Laufe seiner Karriere lief Khedira unter anderem für den VfB Stuttgart, Real Madrid und Juventus Turin auf, der gebürtige Schwabe lernte dabei zahlreiche Trainer kennen. Besonders José Mourinho blieb Khedira dabei in Erinnerung – der Anruf des damaligen Trainers von Real Madrid habe seine Karriere verändert.

"Mein ganzer Körper veränderte sich plötzlich. Ich war sehr nervös und meine größte Sorge war mein Englisch, weil ich es damals noch nicht so beherrschte. Und dann noch die Nervosität…", erzählte er. Khedira habe Mourinho schließlich gefragt, ob sie nicht per SMS kommunizieren könnten.

"Er lachte und sagte mir, dass das natürlich geht. Er sagte mir, dass er mich bei Real Madrid haben will. In dem Gespräch veränderte sich meine Karriere. Mourinho ist das Beste, was mir passiert ist."