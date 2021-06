Volleyballerinnen unterliegen auch Italien

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League die fünfte Niederlage in Folge kassiert.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski verlor am Montag in Rimini gegen Gastgeber Italien mit 0:3 (21:25, 19:25, 11:25).