NJPW Dominion: Shingo Takagi besiegt Okada und wird Champion

Shingo Takagi ist in NJPW der neu IWGP World Heavyweight Champion

Zuerst verletzte sich bei New Japan Pro Wrestling (NJPW) Champion Will Ospreay, dann mussten Veranstaltungen aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden und internationale Stars konnten nicht eingesetzt werden und zuletzt tauchten noch Gerüchte über Verhandlungen mit der WWE auf.

Shingo Takagi wird neuer Champion

Takagi, der Ospreay erst vor einem Monat in einem hochklassigen Titelmatch eindeutig unterlag, und Okada, welcher der nächste Herausforderer Ospreays gewesen wäre, lieferten sich einen hochklassigen Schlagabtausch.

Der fünfmalige IWGP Heavyweight Champion Okada musste sich nach einem turbulenten Finale Takagi geschlagen geben. Nach der Spezialattacke Takagis, dem Made in Japan (einer Half Nelson Driver Variation) kam es zum 3-Count des Referees.

Ein unerwarteter Höhepunkt für Takagi

Jahrelang dominierte er die Liga Dragon Gate in Japan und machte sich international unter anderem bei Ring of Honor und Dragon Gate USA einen Namen - und als Gewinner des wXw 16 Carat Gold Tournament in Deutschland 2009.