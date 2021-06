Golf: Armitage gewinnt in Hamburg - Schneider Siebter

Der englische Golfprofi Marcus Armitage hat die Porsche European Open in Hamburg gewonnen.

Der englische Golfprofi Marcus Armitage hat die Porsche European Open in Hamburg gewonnen. Der 33-Jährige sicherte sich in der Finalrunde am Montag durch eine überragende 65 auf dem Par-72-Kurs den Gesamtsieg mit 208 Schlägen. Der Pleidelsheimer Marcel Schneider wurde mit 213 Schlägen geteilter Siebter. Sebastian Heisele (München/217) landete auf Rang 29.