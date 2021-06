Youtube-Star Jake Paul provoziert UFC-Star Conor McGregor

Jake Paul attackiert UFC-Star Conor McGregor auf Twitter. Der Ire reagiert gelassen. Außerdem legt sich Youtube-Star Paul mit einem Boxweltmeister an.

"McGregor geht mir aus dem Weg" schrieb Jake Paul auf Twitter und deutete damit an, dass der Ire Angst vor einem Kampf mit ihm habe.

Jake Paul hat im Gegensatz zu seinem älteren Bruder bereits mehr Erfahrung im Boxen, er bestritt in der Vergangenheit unter anderem schon Kämpfe gegen den Ex-NBA-Spieler Nate Robinson und den Olympioniken Ben Askren.

McGregor hielt in der Vergangenheit die Füße still

Zuletzt forderte er in regelmäßigen Abständen McGregor heraus, der jedoch die Füße stillhielt. Paul postete in der Vergangenheit unter anderem Videos, in denen er McGregor verbal angriff und sogar dessen Verlobte Dee Devlin beleidigte.