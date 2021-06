Anzeige

GFL-Auftakt mit Schwäbisch Hall Unicorns, Cologne Crocodiles & Munich Cowboys Mega-Start für Unicorns und Cowboys

Demontage! Böhringers Unicorns zerlegen Razorbacks

F. Aktuell

Die GFL ist zurück. Am 1. Spieltag werden die Schwäbisch Hall Unicorns ihrer Favoritenrolle gerecht. Auch in Köln und München kann gejubelt werden.

Mit einigen Überraschungen ist die Saison der German Football League 2021 gestartet. Begonnen hatte die Spielzeit aber mit einem klaren 58:14 von Vizemeister Schwäbisch Hall Unicorns gegen Aufsteiger Ravensburg Razorbacks im GFL Season Opener am Freitagabend. (Interview: Ex-NFL-Profi will GFL aufmischen)

Bei den Unicorns nutzten die Running Backs John Santiago und Jannis Fiedler sowie die Receiver Yannick Mayr und Tyler Rutenbeck die Gelegenheit, sich gegen die Ravensburger einzuspielen. (Alles zur GFL)

Anzeige

Santiago und Mayr setzten gleich beim ersten Ballbesitz der Unicorns ein Ausrufezeichen. Nicht der neue Haller Quarterback Alexander Haupert, sondern John Santiago bediente Yannick Mayr mit einem 65-Yard-Pass zum ersten Touchdown der neuen GFL-Saison. Wenig später lieferte Santiago den ersten seiner drei Lauf-Touchdowns. Und erst als es kurz vor dem letzten Seitenwechsel bereits 51:0 stand, gönnten die Gastgeber den Ravensburgern ihren einzigen Touchdown des Abends. (GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen)

Dresden unterliegt Cologne Crocodiles

Andere Mitfavoriten kassierten am Wochenende aber unerwartete Niederlagen. Die Dresden Monarchs etwa, die in den letzten Jahren jeweils immer nur an eben jenen Unicorns in den Play-Offs gescheitert waren, galten vor dem Saisonstart als der "Geheimfavorit" auf den Titel in diesem Jahr. Noch kurz vor Spielbeginn in Köln hatte der Head Coach von Auftaktgegner Cologne Crocodiles, Patrick Köpper, in die gleiche Kerbe geschlagen und für sein eigenes Team Play-Off-Ambitionen verneint.

Am Ende durften die Kölner sich allerdings nicht nur darüber freuen, dass die Stadt Köln kurzfristig noch erlaubt hatte, vor 500 Zuschauern spielen zu dürfen. Köppers Team gewann den offensiven Shootout zweier vor allem auf Passangriff setzenden Mannschaften am Ende mit 48:41 nach 17:24-Halbzeitrückstand.

Dresdens Quarterback-Neuerwerbung Kyle Carta-Samuels glänzte zwar mit fünf Touchdown-Pässen, und in der Kölner Passverteidigung gab es tatsächlich einige Lücken, die Cheftrainer Köpper wohl gemeint hatte, als er vom Play-Off-Format seiner Mannen lieber noch nicht reden wollte. Aber den Dresdnern war bei einigen fallen gelassenen Bällen der Receiver die noch mangelnde Spielpraxis nach 20 Monaten Corona-Pause doch anzumerken.

American Football LIVE: Die German Football League auf SPORT1

Die Kölner, für die Quarterback Chris Strong zweimal Markell Castle und einmal Aaron Jackson in der Endzone bedienen konnte und die im Unterschied zu den Gästen auch dreimal per Lauf in die Endzone kamen, hatten am Ende eher schon einen Tick zuviel an Spielfreude nach der langen Football-Abstinenz. Als sie mit 41:34 in Führung gegangen waren, hätten sie die Partie mit einem First Down eigentlich bequem beenden können, ohne Dresden noch einmal Ballbesitz zu gewähren.

Stattdessen fing Castle den Ball zu seinem zweiten Touchdown. Die Monarchs brauchten weniger als eine Spielminute, um wieder auf 41:48 zu verkürzen, bekamen für den Onside Kick durch Disziplinlosigkeiten der Crocodiles eine günstige Feldposition und schafften es tatsächlich noch ein weiteres Mal, in Ballbesitz zu kommen. So durfte schließlich am Ende mit Mark Scherenberg doch ein Passverteidiger mit seiner Interception den Sieg besiegeln.

Anzeige

Allgäu Comets überraschen

Am Sonntag gab es auch in der Süd-Gruppe einen herben Dämpfer für das Team, dem am ehesten zugetraut wurde, den Unicorns dort endlich einmal wieder Paroli zu bieten: Die Marburg Mercenaries, die auf den verletzten Running Back Marcus Cox verzichten mussten, verloren ihren Heimauftakt gegen die Allgäu Comets mit 7:31.

Anders als in Köln dominierten dabei in Marburg die Verteidigungen und bereiteten auf beiden Seiten den Angreifern einige Probleme. Eine Ausnahme bildete aber Allgäus aus Dresden gekommener Neuzugang Glen Toonga. Dessen Touchdown im ersten Viertel zum 8:7 war für die Comets das Signal, dass an diesem Nachmittag alles für sie drin war.

Kaum eine Sportliga hat einen so großen Durchlauf wie die NFL. Verschleiß und Konkurrenzkampf beenden Karrieren mitunter früh - und wer heute noch mit einer legendären Aktion oder einer starken Saison gefeiert wird, kann morgen schon komplett von der Bildfläche verschwunden sein © SPORT1-Grafik/Getty Images Superstars wie David Johnson oder Kareem Hunt drohen von der Wucht der Gegenwart und Zukunft verschluckt zu werden, die eigene Vergangenheit ist plötzlich nichts mehr wert. SPORT1 blickt auf die größten One-Hit-Wonder der NFL-Geschichte © Getty Images RANG 20 - JOE FLACCO (Baltimore Ravens): Im Jahr 2015 war der Quarterback im Super Bowl XLVII noch MVP gegen Gegenüber Colin Kaepernick und die San Francisco 49ers. Es folgte ein teurer Vertrag, an den seine Klasse aber nicht heran kam. Nie erreichte Flacco ein QB-Rating über 94, in seiner einzigen Saison über 4000 Yards warf er 15 Interceptions bei nur 20 Touchdowns © Getty Images RANG 19 - ROB JOHNSON (Jacksonville Jaguars): Der Spielmacher glänzte in der Saison 1997 für die Jags, wurde anschließend jedoch verletzungsbedingt von Mark Brunell ersetzt. "RoboSack" - wie er später genannt wurde - ging ein Jahr später für einen Erstrundenpick zu den Buffalo Bills getradet. Kam in seiner NFL-Zeit aber nie über 12 TDs oder 2200 Yards in einer Saison © Getty Images Anzeige RANG 18 - BARRY FOSTER (Pittsburgh Steelers): Der Running Back wurde 1992 zum Starter bei den Steelers und absolvierte eine grandiose Saison mit 1.690 Rushing Yards und elf Touchdowns. Zwölfmal kam er auf über 100 Yards im Spiel, damit stellte er den NFL-Rekord von Eric Dickerson ein. Versank danach schnell in der Bedeutungslosigkeit © Getty Images RANG 17 - CHRIS MATTHEWS (Seattle Seahawks): Im Super Bowl XLIX (2015) verbuchte der Receiver seine ersten vier NFL-Catches (109 Yards) und zwei Touchdowns (mit den ersten beiden Pässen). Quarterback Russell Wilson hatte vorher die gesamte Saison nicht einmal in seine Richtung geworfen - tat er danach auch nicht mehr © Getty Images RANG 16 - DON MAJKOWSKI (Green Bay Packers): Der Quarterback erhielt 1989 den Posten als Starter und glänzte sogleich mit 4300 Yards und 27 Touchdowns. "The Majik Man" erlitt dann 1992 einen Bänderriss am Knöchel und wurde von einem gewissen Brett Favre ersetzt, der bis 2007 in jedem Spiel der Packers als Starter fungierte © Getty Images RANG 15 - CHRIS BORLAND (San Francisco 49ers): Der Linebacker beendete nach einer starken Rookie-Saison 2014 mit 108 Tackles, zwei Interceptions und einem eroberten Fumble samt Wahl ins All-Rookie-Team seine Karriere - aus Angst vor Hirnschäden. Bis heute ist er ein Kritiker der NFL-Politik in Sachen Gehirnerschütterungen © Getty Images Anzeige RANG 14 - DESMOND HOWARD (Green Bay Packers): Wurde als Receiver von den Washington Redskins 1992 gedraftet, machte aber Karriere als Returner. Wurde beim Super Bowl XXXI (1996) als erster Special Teamer der Final-Geschichte zum MVP für die Packers. Als Passfänger trat Howard jedoch nie in Erscheinung © Getty Images RANG 13 - LARRY BROWN (Dallas Cowboys): Wurde mit zwei Interceptions im Super Bowl XXX (1995) gegen die Pittsburgh Steelers zum MVP gewählt. Ging anschließend zu den Oakland Raiders und unterschrieb einen äußerst lukrativen Vertrag. Brown kam allerdings nur noch zu einem einzigen NFL-Start © Getty Images RANG 12 - ROBERT EDWARDS (New England Patriots): Nach einer starken Rookie-Saison mit 1115 Yards und 12 Touchdowns zerstörte sich der Running Back beim Pro Bowl 1999 in einem Flag-Football-Spiel das Knie komplett © Getty Images Mehrere Bänderrisse, Nervenschäden und Verletzungen der Arterien hätten fast zu einer teilweisen Bein-Amputation geführt. Er spielte sogar wieder Football (2002 bei den Dolphins, danach in der CFL), war aber nicht wiederzuerkennen © Getty Images Anzeige RANG 11 - TIM TEBOW (Denver Broncos): "Gottes Quarterback" löste 2011 die Tebow-Mania aus, weil er in Denver als Rookie nach fünf Spielen den Starter-Job übernahm, sein Team in die Playoffs führte und in der Wild-Card-Round für 314 Yards warf, inklusive Walk-off-Touchdown über 80 Yards gegen die Steelers © Getty Images Trotzdem holten die Broncos 2012 Peyton Manning, der religiöse Tebow startete nach einem Trade zu den New York Jets noch zwei Spiele - und spielte danach nie mehr in der NFL und versicht sich aktuell mehr schlecht als recht im Baseball © Getty Images RANG 10 - JEROME HARRISON (Cleveland Browns): Der Running Back schaffte in seiner Karriere gerade einmal einen Schnitt von 150 Yards pro Saison, lief 2009 gegen die Chiefs aber plötzlich für 286 Yards (bis heute dritthöchster Rush-Wert der NFL-Geschichte), insgesamt gelangen ihm über drei Spiele damals 561 Yards © Getty Images 2012 entdeckten Ärzte einen Hirntumor bei Harrison, bei der folgenden OP bildete sich ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn - kurzzeitig befürchteten Ärzte gar, er könnte gelähmt sein. In der NFL spielte er danach nie wieder © Getty Images Anzeige RANG 9 - DREW BENNETT (Tennessee Titans): Der Receiver fing 2004 für die Titans 1247 Yards und elf Touchdowns. Mit acht Receptions in der Endzone in nur drei Spielen stellte er einen NFL-Rekord ein, der noch immer gilt. Unterschrieb kurz danach einen Millionen-Deal und schrieb nie mehr sportliche Schlagzeilen © Getty Images RANG 8 - ICKEY WOODS (Cincinnati Bengals): Als Rookie führte der Running Back die Liga 1988 mit 1.066 Yards und 15 Touchdowns an und ging auch mit seinem Touchdown-Tanz, dem "Ickey Shuffle", in die Geschichte ein. Nach einem Kreuzbandriss im zweiten Saisonspiel 1989 und einer weiteren schweren Knieverletzung 1991 spielte er nie wieder © Getty Images RANG 7 - GREG COOK (Cincinnati Bengals): Der legendäre Bill Walsh prognostizierte dem Quarterback eine grandiose Zukunft, seine erste Saison 1969 krönte er mit dem Rookie of the Year Award. Verletzte sich dabei allerdings an der Schulter und benötigte eine Operation. Dabei entdeckten die Ärzte auch einen Bizepsriss. Nach zahlreichen OPs beendete er seine Karriere, ein Comeback-Versuch 1973 endete früh © Getty Images RANG 6 - ROBERT GRIFFIN III (Washington Redskins): Der Quarterback wurde 2012 nach einer Traumsaison vor Andrew Luck zum Neuling des Jahres gewählt. Verdrehte sich in den Playoffs des Knie, wurde dennoch angeschlagen eingesetzt und verheizt. Ließ sich dann an den Kreuzbändern operieren und war nie wieder derselbe © Getty Images Anzeige RANG 5 - PEYTON HILLIS (Cleveland Browns): In sieben Jahren NFL wurde Hillis nur 2010 auffällig - aber wie! 1177 Yards und 11 Touchdowns machten den Running Back nicht nur im Fantasy Football zu einem Star. An Super-Bowl-MVP Aaron Rodgers und Quarterback-Sensation Michael Vick vorbei landete er sogar auf dem Madden-Cover - der gleichnamige Fluch ereilte ihn sogleich. Bis 2014 schaffe er insgesamt nur noch rund 1200 Yards © Getty Images RANG 4 - TIMMY SMITH (Washington Redskins): Der Running Back brachte es in seiner Karriere gerade einmal auf 602 Rushing Yards und drei Touchdowns - 1988 im Super Bowl XXII (dem 1. Start seiner Karriere) wurde er mit 204 Yards und zwei Touchdowns zum Helden beim 42:10 über die Broncos. Tauchte nach Trainingsboykott in der nächsten Saison übergewichtig beim Team auf und wurde nie mehr relevant © Getty Images RANG 3 - JONAS GRAY (New England Patriots): Vier Touchdowns und 201 Yards in seinem erst vierten NFL-Spiel - der Running Back wurde 2014 über Nacht zum Star. Weil er wenige Tage danach ein Team-Meeting verschlief, war seine Karriere danach aber auch schon wieder beendet © Getty Images Der berüchtigte Pats-Coach Bill Belichick strafte Gray nach dem Regelverstoß brutal ab, gestatte ihm nur noch 20 Ballkontakte für den Rest der Saison. Beim Super-Bowl-Triumph in der gleichen Saison stand er nicht einmal im Kader und wurde im folgenden Sommer gefeuert © Getty Images Anzeige RANG 2 - MALCOLM SMITH (Seattle Seahawks): Beim Seahawks-Sieg im Super Bowl XLVIII (2014) terrorisierte die "Legion of Boom" Quarterback-Legende Peyton Manning und die Broncos © Getty Images Linebacker Smith wurde noch vor den Stars Richard Sherman, Kam Chancellor, Earl Thomas und Bobby Wagner MVP, nachdem er eine Interception über 69 Yards zum Touchdown trug und nach einem Fumble auch noch den Ball eroberte. Der Wandervogel spielte danach noch für vier Teams, geriet hinter den legendären Kollegen aber schnell in Vergessenheit © Getty Images RANG 1 - DAVID TYREE (New York Giants): Sein Helm-Catch 2008 im Super Bowl XLII ist gemeinsam mit dem Scorpion-Touchdown von Odell Bechkam jr. wohl eine der bekanntesten NFL-Szenen aller Zeiten © Getty Images Nachdem der Receiver der Giants (1,5 Catches pro Spiel in seiner Karriere) seinen Teil beitrug, Tom Brady und den Patriots die perfekte Saison zu vermasseln, fing er nie wieder einen Ball (Verletzung 2008 und fast nur Special Teams 2009) © Getty Images

Marburg litt zunehmend unter den Ungenauigkeiten im Passspiel, die Allgäuer konnten durch Brandon Kohn und ihren neuen Quarterback McLane Carter den Vorsprung geduldig immer weiter ausbauen. Marburgs Quarterback Sonny Weishaupt, der nur zu Beginn die Führung durch einen Touchdown-Pass auf Niklas Fengler erspielt hatte, musste immer mehr ins Risiko gehen. Das Fehlen von Cox als stabilisierendes Element neben ihm war dabei nicht zu kompensieren. "Wir haben bis zum Schluss gewartet und gehofft, dass Marcus spielen kann", haderte Marburgs Coach Joe Tricario nach dem Spiel mit dem Schicksal.

Der Sieg der Comets war der einzige eines Auswärtsteams im Süden, noch dazu bei der Mannschaft, die als Tabellendritter von 2019 eigentlich neben den Unicorns als "gesetzt" für die Play-Offs gilt. Für die Comets eröffnen sich so blendende Perspektiven. Besonders weil die anderen beiden Süd-Viertelfinalisten von 2019 neben Schwäbisch Hall und Marburg zum Saisonstart keinesfalls die Befürchtungen zerstreuen konnten, dass sie dieses Jahr eher gegen den Abstieg kämpfen müssen.

Munich Cowboys zerlegen Frankfurt

Besonders drastisch wurde dies für Frankfurt Universe offensichtlich. Das junge Team hatte bei den Munich Cowboys nicht den Hauch einer Chance. Beim 72:0-Erfolg der Münchner warf deren Quarterback Justin Sottilare in der ersten Halbzeit fünf Touchdown-Pässe und durfte sich nach dem 51:0-Zwischenstand zur Pause den Rest der Partie gemütlich von der Seitenlinie aus anschauen.

Kaum besser als den Frankfurtern erging es den Stuttgart Scorpions, die beim Aufsteiger Saarland Hurricanes nicht zum Zuge kamen. Für die Saarländer wurde die Rückkehr in die GFL und in den renovierten Saarbrücker Ludwigspark mit einem 35:7-Sieg zum Freudenfest. Vier Touchdown-Pässe von Quarterback Josh Goldin hatten schon zur Halbzeit für die Vorentscheidung gesorgt.

Überraschend deutlich wurde es auch in Kiel. Running Back Jack Mayon tobte sich für die Potsdam Royals mit fünf Touchdown-Läufen ausgiebig aus. Am Ende siegten die Potsdamer mit 55:6 gegen die enttäuschten Gastgeber Kiel Baltic Hurricanes. Deren Coach Timo Zorn blieb ratlos: "Wir haben heute eine Menge Lehrgeld bezahlt. Potsdam trat mit einem zu 2019 komplett neuen Spielsystem an. Wir konnten vor allem ihren Running Back nicht stoppen." Lange Stunden der Videoanalyse liegen nun vor ihm und seinem Team.

Anzeige