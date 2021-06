DFB-Team: Deutschland - Lettland, Einzelkritik mit Havertz und Kroos

Die deutsche Nationalmannschaft hat den letzten Test vor der Europameisterschaft erfolgreich bestritten und Lettland mit 7:1 geschlagen . Die Tore für das DFB-Team erzielten Robin Gosens (19.), Ilkay Gündogan (21.), Thomas Müller (27.), Roberts Ozols per Eigentor (39.), Serge Gnabry (45.), Timo Werner (50.) und Leroy Sané (76.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Besonders Kai Havertz überzeugte als ständiger Aktivposten, der beinahe an allen Offensivaktionen beteiligt war. Auch Robin Gosens machte mit dynamischen Flügelläufen und lautstarken Kommandos auf sich aufmerksam.

MANUEL NEUER: Bestritt als erster deutscher Torhüter sein 100. Länderspiel. In den "Klub der Hunderter" wurde Neuer vor Anpfiff mit einem Spalier und reichlich Applaus aufgenommen. In seinem Jubiläumsspiel hatte der Bayern-Star so gut wie gar nichts zu tun – und musste trotzdem einmal hinter sich greifen. Ärgerlich! SPORT1-Note: 3