Nationalmannschaft vor EM: Deutschland besiegt Lettland - Stimmen zum Spiel

Müller hofft auf sein erstes EM-Tor

Thomas Müller: "Das Ergebnis war heute nicht das Wichtigste. Die Art und Weise, wie wir unser Spiel haben wollten und es auch umsetzen konnten, war wichtig. Ein deutlicher Sieg von uns ist schon länger her. Das hat sich heute schon gut angefühlt. Die Abläufe aus dem Training hat man auf dem Platz gesehen. Klar wird Frankreich eine andere Hausnummer als Lettland. Dennoch haben wir ein sehr überzeugendes Spiel gesehen. Wir konnten in den letzten Wochen detaillierter an Abläufen arbeiten und an der Abstimmung zwischen den Reihen und den einzelnen Positionen. Wir haben die Letten mit Ball dort reingelockt, wo wir sie haben wollten. Wir haben die Bälle auch schnell wieder erobert und die Torchancen dann auch reingemacht."

Löw legt Finger in die Wunde

Joachim Löw (Bundestrainer): "Wir haben heute schon viele gute Dinge gemacht, gute Ansätze gezeigt. Wir haben in den letzten Tagen viel gesprochen, was muss verbessert werden. Es war viel Tempo drin in der ersten Halbzeit, im Lauf der zweiten Halbzeit haben wir allerdings Tempo rausgenommen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass wir viel und intensiv trainiert haben in den letzten Wochen. Tempo und Intensität müssen aber noch mehr gesteigert werden in nächster Zeit, dann sind wir auf einem guten Weg."