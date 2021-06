DFB-Team: Deutschland überrollt Lettland - Havertz trumpft auf

Ob die Formation identisch sein wird mit derjenigen, die Wunderknabe Kylian Mbappe und Co. stoppen soll? "Das weiß ich noch nicht", behauptete Löw, "es kann durchaus sein, dass der ein oder andere noch in die Mannschaft kommt."

Robin Gosens (19.) und Ilkay Gündogan (21.) sorgten nach einigen vergebenen Chancen per Doppelschlag binnen 86 Sekunden für einen guten Start. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Joker Timo Werner (50.) erhöhte in der von zahlreichen Wechseln geprägten zweiten Halbzeit, ehe ein Traumtor von Aleksejs Saveljevs (75.) Torwart Neuer das Jubiläum trübte. Der ebenfalls eingewechselte Leroy Sane (76.) sorgte für den Endstand.

Bester Mann aufseiten des DFB-Teams war derweil Kai Havertz, der in Hälfte eins an fast jeder Offensivaktion beteiligt war und zwei Tore vorbereitete. Für den 21-Jährigen kam Teamkollege Werner in der 46. Minute.