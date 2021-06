U21-EM: Stefan Kuntz und seine Optionen - Entscheidung nach Olympia?

Der Erfolgscoach des Europameisters räumte eine kurze Nacht in Ljubljana ein, die ihm durchaus anzusehen war. Auch die Stimme war dünn, die Laune war nach der Landung in Frankfurt aber noch immer titelwürdig. Der Empfang ging Kuntz unter die Haut. Es herrschte "extreme Tränengefahr", als die Mitarbeiter des DFB Spalier standen, gab er zu. ( Bericht: Das Geheimnis der Hyänen-Bande )

Kuntz "ein geeigneter Kandidat für oben"

Kuntz will seine Gedanken nach Olympia ordnen

"Ich will nach Olympia meine Gedanken ordnen. Wie können neue Ziele aussehen?", erklärte Kuntz. "Du bist jetzt in einem Tunnel drin, wenn du in so einem Turnier bist. Da brauchst du mal eine Woche Pause. Ich weiß zu schätzen, wo ich bin. Ich werde mich aber fragen, ob ich eine neue Herausforderung brauche, oder ob der neue Jahrgang eine gute Herausforderung für mich ist."