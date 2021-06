LoL: Geldregen für S04? Schalke vor Verkauf des LEC-Slots

Anzeige

Ist Schalkes Rückzug aus der LEC schon besiegelt? © Michal Konkol (Riot Games)

Durch den Abstieg in die 2. Liga verliert Schalke eine Menge an Einnahmen. Diese sollen an anderen Stellen wieder reingeholt werden – treffen könnte es das eSports-Team.

Von Christoph Franz

Während die Schalker Fußballfans immer noch den Abstieg in die 2. Bundesliga verdauen müssen, zittern die Anhänger des eSports-Teams um die Ligazugehörigkeit. Einem Bericht der "Bild" zufolge wird der FC Schalke 04 den Startplatz in der LEC für rund 30 Millionen Euro verkaufen. Grund dafür sei die schlechte finanzielle Situation des Vereins, die durch die Coronapandemie und den Abstieg in Liga Zwei ihren Gipfel gefunden hat.

Tim Reichert, Chief Gaming Officer bei Schalke, entkräftete die Meldung am vergangenen Freitag gegenüber der "dpa" aber erst einmal. Eine finale Entscheidung werde erst in den kommenden zwei Wochen getroffen. Ein Thema ist es aber auf jeden Fall. Über einen möglichen Käufer wird aktuell lediglich spekuliert. Demnach seien die Teams Giants Gaming und Karmine Corp, das die European Masters vor wenigen Wochen gewann, die Favoriten auf den Slot.

Der Wert des Slots wäre weiter gestiegen

Ein Verkauf des begehrten Slots würde die prekäre finanzielle Situation des Vereins verdeutlichen. Zwar hatte Schalke die Lizenz vor zwei Jahren für acht Millionen Euro erworben und würde bei einem Verkauf von 30 Millionen Euro ein klares Plus erzielen, jedoch wäre der Wert des Slots in den kommenden Jahren weiter angestiegen.

Bereits im April gab es einen Paukenschlag im eSports-Team, als Midlaner Felix "Abbedagge" Braun Schalke in Richtung LCS verließ. Der Wechsel zu 100 Thieves bescherte Schalke eine Ablösesumme von einer Million Euro, womit der Transfer zu einem der prestigeträchtigsten in der Szene wurde. Was mit dem aktuellen Team bei einem Verkauf passieren würde, bleibt ungewiss.